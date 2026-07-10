U požaru u Andaluziji poginulo 12 ljudi, sumnja se da su među žrtvama i strani turisti

Euronews pre 6 minuta  |  Autor: Tanjug
U požaru u Andaluziji poginulo 12 ljudi, sumnja se da su među žrtvama i strani turisti
Najmanje 12 ljudi poginulo je u požaru u Španiji, što su lokalni mediji opisali kao "najrazorniji požar do sada" koji je pogodio Andaluziju. "Broj žrtava u razornom šumskom požaru koji je izbio u opštini Los Galjardos u Almeriji porastao je na 12, nakon što je rano jutros potvrđena smrt još šest osoba", saopštila je regionalna vlada Andaluzije, prenosi Pais. Kako se navodi, preminuli, za koje se sumnja da su strani turisti, pokušali su da napuste područje "rutom
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