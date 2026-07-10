Uživo: Kriza na Bliskom istoku Mediji: Izrael dao SAD obaveštajne podatke o novom iranskom planu za ubistvo Trampa

Najmanje 14 osoba je poginulo, a 78 je povređeno u američkim napadima na iranske provincije tokom poslednjih 48 sati, saopštilo je iransko Ministarstvo zdravlja, uprkos primirju koje je na snazi.

Iran je saopštio da je, kao odgovor na napade, gađao američke ciljeve u Kuvajtu, Bahreinu, Jordanu, Kataru i Iraku. Odvojeno od toga, veliki broj ljudi okupio se na sahrani bivšeg iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija, nakon šest dana komemorativnih ceremonija. Građani su ispunili ulice Mašhada na severoistoku Irana, noseći iranske zastave, dok su pojedini držali transparente sa pretnjama smrću upućenim američkom predsedniku Donaldu Trampu. Ključni