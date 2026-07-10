U Srbiji zbog afričke kuge svinja eutanazirano 10.515 životinja

Forbes pre 6 sati  |  Agencije
U Srbiji zbog afričke kuge svinja eutanazirano 10.515 životinja

Ministarstvo poljoprivrede Srbije saopštilo je da je danas da je, zaključno sa 9. julom, afrička kuga svinja potvrđena kod domaćih svinja na 496 gazdinstava u 18 opština i osam upravnih okruga, pri čemu je u zaraženim gazdinstvima uginulo 1.015 svinja, dok je eutanazirano 10.515 životinja.

To je saopšteno na sastanak Nacionalnog kriznog centra za suzbijanje afričke kuge svinja, na kom je analizirana aktuelna epizootiološka situacija, sa posebnim osvrtom na ulazak virusa na velike farme i na posebno složenu epizootiološku situaciju u Mačvanskom i Sremskom okrugu i na području Grada Beograda. Sastanku, koji je održan zbog aktuelne i urgentne epizootiološke situacije u vezi sa afričkom kugom svinja i intenzivnijeg širenja ove opasne i izuzetno zarazne
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