Stanje na putevima: Povoljni uslovi za vožnju, ali se očekuje pojačan saobraćaj zbog turističke sezone

Glas Zaječara pre 5 sati  |  Kada je reč o teretnom
Stanje na putevima: Povoljni uslovi za vožnju, ali se očekuje pojačan saobraćaj zbog turističke sezone

Na putevima širom Srbije jutros vladaju povoljni uslovi za vožnju, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Ipak, vozačima se savetuje dodatni oprez zbog turističke sezone i očekivanog pojačanog intenziteta saobraćaja tokom vikenda. Prema informacijama AMSS-a, na naplatnim stanicama nema zadržavanja, a putnička vozila bez čekanja prolaze i na graničnim prelazima. Kada je reč o teretnom saobraćaju, kamioni na izlazu iz Srbije čekaju oko dva sata na graničnim prelazima Batrovci i Horgoš. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za teretna vozila.
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