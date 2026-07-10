Danas pre podne sunčano, posle podne umereno naoblačenje, temperatura do 30 stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 50 minuta
Danas pre podne sunčano, posle podne umereno naoblačenje, temperatura do 30 stepeni

Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar.Najniža temperatura od 10 do 16, a najviša dnevna od 27 do 30 stepeni.

Do 17. jula očekuje nas toplo vreme sa temperaturama od 28 do 33 stepena. Za vikend će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, pa je u subotu uveče ponegde moguća slaba kiša, dok u nedelju na severu ostaje suvo, a u ostalim krajevima stižu mestimični pljuskovi sa grmljavinom. Zatim sledi pretežno sunčano vreme, uz retku pojavu kratkotrajne kiše samo u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije. U Čačku će biti pretežno sunčano i toplo,temperatura
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