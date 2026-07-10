Policija pronašla zasad marihuane u dvorištu kuće u okolini Niša

Gradski portal 018 pre 37 minuta  |  redakcija GP018
Policija pronašla zasad marihuane u dvorištu kuće u okolini Niša

Pripadnici policije u Nišu otkrili su u okolini grada zasad za koji se sumnja da je kanabis, kao i veću količinu materije za koju se sumnja da je marihuana.

Protiv muškarca (51) biće podneta krivična prijava zbog sumnje da je neovlašćeno proizvodio i držao drogu radi stavljanja u promet. Kako je saopštila policija, krivična prijava biće podneta protiv D. G. (1975) iz okoline Niša zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je u dvorištu njegove porodične kuće pronašla zasad sa 13 stabljika za koje se sumnja da su kanabis i da ih je osumnjičeni zasadio i
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NišMarihuanaKanabis

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