Kakvo vreme očekuje Kragujevčane za vikend: sunce, oblaci i mogući pljuskovi

iKragujevac pre 2 sata
Kakvo vreme očekuje Kragujevčane za vikend: sunce, oblaci i mogući pljuskovi

Pred Kragujevčanima je vikend sa toplim vremenom, smenom sunčanih i oblačnih perioda, dok se u nedelju očekuje i prolazna promena vremena praćena lokalnim pljuskovima.

Danas će u Kragujevcu i Šumadiji preovladavati pretežno sunčano vreme uz umeren razvoj dnevne oblačnosti. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura dostizaće oko 28 stepeni. Subota donosi promenljivo oblačno, ali uglavnom suvo vreme sa sunčanim intervalima. U većem delu dana neće biti padavina, dok se u pojedinim krajevima Srbije tek ponegde može očekivati kratkotrajna i slaba kiša. Jutarnja temperatura u Kragujevcu biće oko
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