AMSS: Povoljni uslovi za vožnju, kamioni čekaju na Batrovcima i Horgošu

Insajder pre 3 sata  |  Beta
AMSS: Povoljni uslovi za vožnju, kamioni čekaju na Batrovcima i Horgošu

Uslovi za vožnju su povoljni, ali se vozačima ipak savetuje oprez zbog turističke sezone i jačeg saobraćaja tokom vikenda, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Kamioni Foto: Insajder/ Vojislav Stevanović Na naplatnim stanicama širom Srbije jutros nema zadržavanja. Na graničnim prelazima takođe nema čekanja za putnička vozila. Kamioni na izlaz iz zemlje čekaju na Batrovcima i Horgošu po dva sata, dok na drugim prelazima nema zadržavanja.
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