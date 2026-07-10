BLOG UŽIVO Poslanici završili vanredno zasedanje: Usvojeno svih 18 tačaka dnevnog reda

Insajder pre 7 sati  |  Tanjug
BLOG UŽIVO Poslanici završili vanredno zasedanje: Usvojeno svih 18 tačaka dnevnog reda

Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu po amandmanima na Predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, nakon čega su prešli na razmatranje amandmana na Predlog izmena i dopuna Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.

Foto: FOTO TANJUG/ NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE/ MILOŠ MIŠKOV/ bs Sednici predsedava predsednica Skupštine Ana Brnabić, a prisutno je 114 narodnih poslanika. Poslanici su u četvrtak završili raspravu po amandmanima na izmene Krivičnog zakonika, Predlog zakona o oružju i municiji, izmene Zakona o sprečavanju dopinga u sportu i Predlog zakona o roditeljima negovateljima. Na dnevnom redu vanrednog zasedanja su i izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih
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