Četiri žarišta afričke kuge u Srbiji, eutanazija jedini način suzbijanja

Insajder pre 1 sat  |  Tanjug
Četiri žarišta afričke kuge u Srbiji, eutanazija jedini način suzbijanja

U Srbiji su trenutno žarišta afričke kuge svinja na području Sremskog i Mačvanskog okruga, grada Beograda i dela Kolubarskog okruga, izjavila je danas Ljiljana Ivanjac iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede i navela da je eutanazija jedini način da se suzbije širenje ove zarazne bolesti.

Foto: Unsplash/ Pascal Debrunner Ivanjac je rekla da je afrička kuga svinja prisutna u Srbiji skoro pet godina i dodala da je nanela velike štete domaćoj ekonomiji, pogotovo stočarstvu. „To je virusna, zarazna bolest, bolest je domaćih i divljih svinja. Čovek ne oboleva od ove bolesti i ne može se preneti sa životinje na čoveka, a ne može se preneti ni hranom od eventualno zaraženih svinja na čoveka“, rekla je Ivanjac za RTS. Naglasila je da je eutanazija jedini
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