Od Smiljana do Njujorka: 170 godina od rođenja Nikole Tesle

Insajder pre 4 sati  |  Tanjug
Od Smiljana do Njujorka: 170 godina od rođenja Nikole Tesle

Nikola Tesla, genijalni inovator čiji izumi su preobrazili čovečanstvo, rođen je pre 170 godina, 10. jula 1856. godine.

Nikola Tesla Foto: Tiefkuehlfan, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Vizionar, ćudljivi samotnjak, Tesla je svetu podario oko 300 patenata, a bez pojedinih od njih savremena civilizacija bi bila nezamisliva. Rođen je u Smiljanu, Lika, koja se tada nalazila u sklopu Vojne granice Austrijskog carstva, danas Hrvatska. Otac Milutin Tesla bio je sveštenik Srpske crkve, odnosno Karlovačke mitropolije. Majka Georgina, Đuka, takođe je bila iz svešteničke kuće, kći prote
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