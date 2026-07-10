"Pre 10 godina ne bih verovao da će igrati na ovom nivou": Bivši selektor FED kup tima o osmom Novakovom uzastopnom polufinalu na Vimbldonu

Insajder pre 31 minuta  |  Rajko Martinović
"Pre 10 godina ne bih verovao da će igrati na ovom nivou": Bivši selektor FED kup tima o osmom Novakovom uzastopnom polufinalu…

Posle maratonskog četvrtfinala protiv Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima, koje je trajalo pet sati i 15 minuta i postalo najduže četvrtfinale u istoriji Vimbldona u toj fazi takmičenja, Novak Đoković će u 39. godini igrati svoje osmo uzastopno polufinale na londonskoj travi, što je rekord u Open eri. Uoči duela sa Janikom Sinerom, ponovo se otvorilo pitanje kako srpski teniser i u 39. godini uspeva da izdrži fizičke napore koji su donedavno bili nezamislivi za igrače u završnici karijere.

Novak Đoković, foto: Tanjug/AP Photo/Maja Smiejkowska Iako je duel sa Ože-Alijasimom postao najduže četvrtfinale Vimbldona u Open eri, to nije prvi put da Đoković pobeđuje u maratonskim mečevima. U karijeri je igrao i neka od najdužih finala i mečeva u istoriji tenisa, poput finala Australijan opena protiv Rafaela Nadala 2012. godine, koje je trajalo pet sati i 53 minuta i ostalo najduže grend slem finale u Open eri, kao i čuvenog finala Vimbldona protiv Rodžera
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