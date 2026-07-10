Sto godina od rođenja Pavla Vuisića, glumca koji je govorio da ne glumi nego se ponaša

Pavle Vuisić, srpski glumac, rođen je 10. jula 1926, pre stotinu godina.

Spoemnik Pavla Vuisića Foro: Gmihail at Serbian Wikipedia, CC BY-SA 3.0 RS, via Wikimedia Commons Bio je osoben karakter, samosvojan, jedinstven, ne samo kao glumac nego i privatno. Na sceni je malo koga ostavljao ravnodušnim, otuda je, čak i onda kada je igrao sporedne uloge, za njim ostajao nezaboravan trag. Rođen je u Cetinju, gde se njegov otac nalazio iz profesionalnih razloga kao državni službenik Kraljevine SHS/Jugoslavije. U vreme izbijanja rata 1941.