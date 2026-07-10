Novo poskupljenje goriva u Srbiji - evo koliko ćemo plaćati do sledećeg petka

Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 220 dinara za litar, a benzina 196 dinara.

Ako poredimo sa prethodnom nedeljom, i benzin i evrodizel poskupeli su za dinar. Cene naftnih derivata važiće do petka, 17. jula 2026. godine. Srbija smanjuje akcize na gorivo za 10 odsto Vlada Srbije od ponedeljka će smanjiti akcizu na gorivo za 10 odsto, potvrđeno je u Ministarstvu finansija. Vlada ponovo smanjuje akcize na gorivo da bi ublažila posledice zbog ponovnog rasta cena nafte u svetu i inflaciju u zemlji držala pod kontrolom. Cene nafte od juče ponovo