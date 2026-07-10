Novo poskupljenje goriva u Srbiji - evo koliko ćemo plaćati do sledećeg petka

Kamatica pre 2 sata  |  Kamatica
Novo poskupljenje goriva u Srbiji - evo koliko ćemo plaćati do sledećeg petka

Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 220 dinara za litar, a benzina 196 dinara.

Ako poredimo sa prethodnom nedeljom, i benzin i evrodizel poskupeli su za dinar. Cene naftnih derivata važiće do petka, 17. jula 2026. godine. Srbija smanjuje akcize na gorivo za 10 odsto Vlada Srbije od ponedeljka će smanjiti akcizu na gorivo za 10 odsto, potvrđeno je u Ministarstvu finansija. Vlada ponovo smanjuje akcize na gorivo da bi ublažila posledice zbog ponovnog rasta cena nafte u svetu i inflaciju u zemlji držala pod kontrolom. Cene nafte od juče ponovo
Otvori na kamatica.com

Povezane vesti »

Gorivo opet poskupelo: Nove cene dizela i benzina koje će važiti do 17. jula

Gorivo opet poskupelo: Nove cene dizela i benzina koje će važiti do 17. jula

Danas pre 1 sat
Poskupelo gorivo

Poskupelo gorivo

Stav.life pre 1 sat
Nove cene goriva u Srbiji: Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel u narednih 7 dana

Nove cene goriva u Srbiji: Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel u narednih 7 dana

Kurir pre 2 sata
Objavljene nove cene goriva, poskupeli i benzin i dizel

Objavljene nove cene goriva, poskupeli i benzin i dizel

N1 Info pre 2 sata
Smanjenje akciza na gorivo od ponedeljka

Smanjenje akciza na gorivo od ponedeljka

Zoom UE pre 2 sata
Poskupeli dizel i benzin, loše vesti za vozače! "Blic Biznis" saznaje: Ovo su nove cene goriva

Poskupeli dizel i benzin, loše vesti za vozače! "Blic Biznis" saznaje: Ovo su nove cene goriva

Blic pre 2 sata
Objavljene nove cene goriva u Srbiji: Koliko će narednih 7 dana koštati benzin i dizel

Objavljene nove cene goriva u Srbiji: Koliko će narednih 7 dana koštati benzin i dizel

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

InflacijaVlada SrbijeCena nafteakcizenafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Šta se dešava kada pukne prozor na avionu: Kako nastaje dekompresija i šta posada tada radi

Šta se dešava kada pukne prozor na avionu: Kako nastaje dekompresija i šta posada tada radi

Aero.rs pre 1 minut
Tržišta benzina i dizela signaliziraju tijesnu opskrbu

Tržišta benzina i dizela signaliziraju tijesnu opskrbu

SEEbiz pre 1 minut
Uspešan početak Dečijeg naučnog karavana: otvorena laboratorija na Lidl parkingu

Uspešan početak Dečijeg naučnog karavana: otvorena laboratorija na Lidl parkingu

BizLife pre 6 minuta
Hrana u hotelima i restoranima skuplja, prenoćišta jeftinija nego lane

Hrana u hotelima i restoranima skuplja, prenoćišta jeftinija nego lane

Biznis.rs pre 0 minuta
Najveći debi strane kompanije u SAD: Američka berza dobija novog igrača

Najveći debi strane kompanije u SAD: Američka berza dobija novog igrača

B92 pre 6 minuta