Afrička kuga svinja hara Srbijom: Hitan sastanak Nacionalnog kriznog centra, angažovana i vojska i kabineti predsednika i premijera

Zbog aktuelne i urgentne epizootiološke situacije u vezi sa afričkom kugom svinja i intenzivnijeg širenja ove opasne i izuzetno zarazne bolesti u pojedinim delovima Srbije, danas je u prostorijama Uprave za veterinu održan sastanak Nacionalnog kriznog centra za suzbijanje afričke kuge svinja.

Analizirana je aktuelna epizootiološka situacija, sa posebnim osvrtom na ulazak virusa na velike farme i na posebno složenu epizootiološku situaciju u Mačvanskom i Sremskom okrugu, kao i na području Grada Beograda. Sastanku su, osim predstavnika Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a po nalogu ministra prof. dr Dragana Glamočića, prisustvovali predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, brigadni general Radivoje Anđelković