Bugarke proterane iz Budve! Policija ih proverila preko Interpola, nakon što su otkriveni detalji iz njihove prošlosti dobile zabranu ulaska u Crnu Goru

Kurir pre 1 sat  |  RINA
Bugarke proterane iz Budve! Policija ih proverila preko Interpola, nakon što su otkriveni detalji iz njihove prošlosti dobile…

Službenici policije u Budvi otkazali su boravak trima državljankama Bugarske, nakon što je utvrđeno da boravak u Crnoj Gori nisu koristile u svrhu za koju im je bio odobren.

Dodatnim proverama, preko međunarodne policijske saradnje i NCB Interpol Podgorica, utvrđeno je da su one u svojoj matičnoj zemlji registrovane kao izvršioci više krivičnih dela krađe. Rešenje o otkazu boravka, uz zabranu ulaska u Crnu Goru na šest meseci, doneto je za državljanke Bugarske M.D. (36) i M.I. (46), dok je državljanki Đ.M. (22) izrečena zabrana ulaska u trajanju od tri meseca. Kako je saopšteno iz policije, ove tri Bugarke su zajedno boravile na
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