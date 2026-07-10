Darko Glišić obišao radove: Put Gajevi-Rujevac kod Sevojna biće završen do petka, meštanima skraćuje put za 15 km

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić obišao je selo Rujevac kod Sevojna i najavio da će radovi na celoj deonici puta Gajevi-Rujevac biti završeni do petka, prenose agencije. - Ovo je jedan zaista neverovatan projekat koji smo uspeli da realizujemo.

Zahvalan sam svima, od predsednika države koji je bio najveća podrška za realizaciju, ljudima iz puteva, kao i ostalim ministarstvima koja su pomogla i odvojila sredstva da uradimo ovaj put koji menja sliku ovog dela Sevojna - rekao je Glišić. Naglasio je da će to olakšati život meštanima, a predsednica opštine Sevojno Mirjana Đurić rekla je da će meštanima mnogo značiti realizacija ovog projekta jer će im skratiti dolazak do Sevojna za nekih 15 kilometara. -