Dembele ušao u istoriju Francuske i Mundijala: Ovo je retko ko uradio

Kurir pre 24 minuta
Dembele ušao u istoriju Francuske i Mundijala: Ovo je retko ko uradio

Fudbalski reprezentativac Francuske Usman Dembele izjavio je da je jako srećan zbog pobede nad selekcijom Maroka u utakmici četvrtfinala Svetskog prvenstva, kao i da je njegova ekipa bila izrazito fokusirana na taj duel. "Jako smo srećni.

Bili smo izrazito fokusirani na ovu utakmicu. Ovo će biti moje treće polufinale Svetskog prvenstva sa reprezentacijom Francuske. To je čista radost, pravo zadovoljstvo", naveo je Dembele, a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa). Reprezentacija Francuske plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva, pošto je u četvrtfinalu, u Foksborou pobedila selekciju Maroka 2:0. Dembele je bio strelac drugog gola svoje ekipe u tom duelu, koji je postigao na
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