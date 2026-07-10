Dešan progovorio o promašenom penalu Mbapea: Nismo iskoristili neke prilike...

Kurir pre 31 minuta
Dešan progovorio o promašenom penalu Mbapea: Nismo iskoristili neke prilike...

Selektor fudbalske reprezentacije Francuske Didije Dešan izjavio je da je njegova ekipa pobedom nad selekcijom Maroka u četvrtfinalu Svetskog prvenstva "prebrodila veliku prepreku" na putu ka osvajanju titule prvaka sveta. "Bila je to teška utakmica.

Promašili smo penal i nismo iskoristili neke prilike, ali smo sad tačno tamo gde smo želeli da budemo. Pretpostavljam da u Francuskoj vlada veliko uzbuđenje i strast. Mi smo ovde u svom mehuru, a ja pogotovo. Tu smo upravo zbog toga, a igrači imaju obavezu da učine sve što mogu kako bi stigli što dalje. Prebrodili smo veliku prepreku", naveo je Dešan, a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa). Reprezentacija Francuske plasirala se u polufinale Svetskog
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