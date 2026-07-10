Đoković otkrio svoje "tajno oružje": Ovako izgleda kapsula u kojoj se sprema za polufinale protiv Sinera

Novaka Đokovića u petak popodne očekuje duel protiv Janika Sinera u polufinalu Vimbldona.

Iako u 39. godini života, što su za sportiste ozbiljne godine, Novak pokazuje da i dalje drži sjajnu formu. To se videlo i po meču u četvrtfinalu kada je posle više od pet sati savladao Feliksa Ožea-Alijasima. Ipak, s obzirom na godine, oporavak je kompleksniji, pa je Đoković prinuđen da traži rešenja za brži oporavak. Đoković je na Instagramu objavio zanimljiv post. U pitanju je Regenesis pod, kapsula koja pomaže u bržem oporavku. "Korišćenjem ovog pod-a do punog