Jedna reč je sasvim dovoljna! Vimbldon se oglasio zbog Sinerove pobede nad Đokovićem! Pogledajte objavu koja je "zapalila" mreže!

Janik Siner je obezbedio kartu za veliko finale Vimbldona nakon što je u tri seta srušio Novaka Đokovića (6:4, 6:4, 6:4).

Za prestižni trofej Italijan će se boriti protiv Aleksandra Zvereva, a taj duel zakazan je za nedelju, 12. jul, sa početkom u 17 časova. Odmah nakon poslednjeg poena, oglasio se i zvanični nalog Vimbldona na društvenoj mreži Iks (X), gde su Sineru čestitali na uspehu uz samo jednu moćnu reč: „Spektakularno!“. Pored pohvale, organizatori su dodali i dobro poznati emotikon jagode, koja je već decenijama zaštitni znak i tradicija londonskog grend slema. Inače,