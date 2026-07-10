Konačno rešen problem u Banji Koviljači! Turisti više neće morati da se snalaze, otvoren javni toalet u centru mesta (foto)…

Turisti, ali i meštani Banje Koviljače, više neće biti u problemu ako im se desi da moraju tamo gde "car ide peške", pošto je ovih dana u centru mesta otvoren javni toalet.

Godinama se pričalo o potrebi da "Podrinjska lepotica" dobije ovakav objekat, jer u ovo mesto stižu brojni turisti, često i ekskurzije sa po desetak, pa i više autobusa, a javnog toaleta nije bilo. U maju prošle godine na parkingu u centru mesta počeli su radovi, a u objekat površine 77 kvadratnih metara iz gradske kase uloženo je oko 16 miliona dinara, kazao je ovih dana gradski menadžer Dejan Stalović. - Ovo je trebalo odavno uraditi. Nije bilo lako turistima