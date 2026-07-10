Konačno rešen problem u Banji Koviljači! Turisti više neće morati da se snalaze, otvoren javni toalet u centru mesta (foto)

Kurir pre 13 minuta
Konačno rešen problem u Banji Koviljači! Turisti više neće morati da se snalaze, otvoren javni toalet u centru mesta (foto)…

Turisti, ali i meštani Banje Koviljače, više neće biti u problemu ako im se desi da moraju tamo gde "car ide peške", pošto je ovih dana u centru mesta otvoren javni toalet.

Godinama se pričalo o potrebi da "Podrinjska lepotica" dobije ovakav objekat, jer u ovo mesto stižu brojni turisti, često i ekskurzije sa po desetak, pa i više autobusa, a javnog toaleta nije bilo. U maju prošle godine na parkingu u centru mesta počeli su radovi, a u objekat površine 77 kvadratnih metara iz gradske kase uloženo je oko 16 miliona dinara, kazao je ovih dana gradski menadžer Dejan Stalović. - Ovo je trebalo odavno uraditi. Nije bilo lako turistima
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Predstava, lilanje, brkovi i koncerti: Počinje deveti ''Lila-Lo'' festival! Sve besplatno - evo detaljnog programa

Predstava, lilanje, brkovi i koncerti: Počinje deveti ''Lila-Lo'' festival! Sve besplatno - evo detaljnog programa

Kurir pre 38 minuta
Mladi stradaju na putevima, policija apeluje

Mladi stradaju na putevima, policija apeluje

Bujanovačke pre 3 dana
Bolji dani za princezinu česmu: Posle godina propadanja u Banji Koviljači (foto)

Bolji dani za princezinu česmu: Posle godina propadanja u Banji Koviljači (foto)

Kurir pre 4 dana
Uklanjaju staru i prave novu kapiju: Na ulazu parka u Banji Koviljači

Uklanjaju staru i prave novu kapiju: Na ulazu parka u Banji Koviljači

Kurir pre 6 dana
Na nagradnu ekskurziju ide 85 vukovaca sa teritorije grada Leskovca

Na nagradnu ekskurziju ide 85 vukovaca sa teritorije grada Leskovca

Stav.life pre 8 dana
Ko su pirotski ambasadori prirode

Ko su pirotski ambasadori prirode

RTS pre 10 dana
Kruševac bio domaćin mališanima iz Gračanice, Plemetine i Prilužja: Poseta predškolaca sa Kosova i Metohije (foto)

Kruševac bio domaćin mališanima iz Gračanice, Plemetine i Prilužja: Poseta predškolaca sa Kosova i Metohije (foto)

Kurir pre 16 dana

Ključne reči

ekskurzijabanja koviljaca

Regioni, najnovije vesti »

U nedelju u Kamenici preventivni pregledi

U nedelju u Kamenici preventivni pregledi

Valjevska posla pre 3 minuta
Konačno rešen problem u Banji Koviljači! Turisti više neće morati da se snalaze, otvoren javni toalet u centru mesta (foto)…

Konačno rešen problem u Banji Koviljači! Turisti više neće morati da se snalaze, otvoren javni toalet u centru mesta (foto)

Kurir pre 13 minuta
Nekada su ovde marširale legije, danas se trči za život: Više od 500 učesnika stiže na prvi noćni polumaraton u Sremskoj…

Nekada su ovde marširale legije, danas se trči za život: Više od 500 učesnika stiže na prvi noćni polumaraton u Sremskoj Mitrovici

Kurir pre 1 sat
Predstava, lilanje, brkovi i koncerti: Počinje deveti ''Lila-Lo'' festival! Sve besplatno - evo detaljnog programa

Predstava, lilanje, brkovi i koncerti: Počinje deveti ''Lila-Lo'' festival! Sve besplatno - evo detaljnog programa

Kurir pre 38 minuta
Deda Mijalko se "vraća" kući, u Rasnicu!

Deda Mijalko se "vraća" kući, u Rasnicu!

Plus online pre 1 dan