"Naravno da znate da sam ja Srbin", Nikoli Tesli ustaše pobile 119 članova porodice, družio se sa srpskim svecem, a evo šta je rekao o Hrvatima

Kurir pre 20 minuta
"Naravno da znate da sam ja Srbin", Nikoli Tesli ustaše pobile 119 članova porodice, družio se sa srpskim svecem, a evo šta je…

Najveći srpski pronalazač i naučnik Nikola Tesla rođen je 10. jula 1856. godine i do danas ostao najpoznatiji Srbin koji je zadužio čovečanstvo.

Spomenici ovom slavnom Ličaninu nalaze se kako u našoj zemlji tako i na svim krajevima sveta, a njegovi ostaci počivaju u Beogradu. Kako je jedan dečak, sin pravoslavnog sveštenika u Austrijskom carstvu koji se uvek ponosio svojim srpskim poreklom, postao najveće ime nauke i ponos našeg naroda dok je sveta i veka? Nikola se rodio u malom selu Smiljan u Lici koja je pripadala Vojnoj krajini, graničnom području Austrijskog carstva. Kršten je u srpskoj pravoslavnoj
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