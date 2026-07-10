Novak Đoković danas juri plasman u finale Vimbldona! Sve je spremno za spektakl u Londonu, Siner izlazi na crtu Srbinu - evo gde možete da gledate ovaj meč!

Kurir pre 17 minuta
Novak Đoković danas juri plasman u finale Vimbldona! Sve je spremno za spektakl u Londonu, Siner izlazi na crtu Srbinu - evo…

Današnji polufinalni duel na Vimbldonu biće drugi okršaj Novaka Đokovića i Janika Sinera u ovoj godini, a ujedno i njihov drugi duel na Grend slemovima ove sezone.

Ovaj meč je postavljen kao drugi na programu Centralnog terena. Nešto ranije, od 14 časova i 30 minuta po našem vremenu, na travu će izaći Aleksandar Zverev i Artur Feri. To ujedno znači da Novakov meč neće početi pre 17 časova. Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Tenis. Podsetimo, na samom početku godine, u polufinalu Australijan Opena, Đoković je
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Novak Đoković danas juri plasman u finale Vimbldona! Sve je spremno za spektakl u Londonu, Siner izlazi na crtu Srbinu - evo…

Novak Đoković danas juri plasman u finale Vimbldona! Sve je spremno za spektakl u Londonu, Siner izlazi na crtu Srbinu - evo gde možete da gledate ovaj meč!

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