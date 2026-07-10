Nove cene goriva u Srbiji: Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel u narednih 7 dana

Kurir pre 33 minuta
Nove cene goriva u Srbiji: Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel u narednih 7 dana

Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 220 dinara za litar, a benzina 196 dinara.

Ako poredimo sa prethodnom nedeljom, i benzin i evrodizel poskupeli su za dinar. Cene naftnih derivata važiće do petka, 17. jula 2026. godine. Vlada Srbije će od ponedeljka smanjiti akcizu na gorivo za 10 odsto, potvrđeno je u Ministarstvu finansija. Vlada ponovo smanjuje akcize na gorivo da bi ublažila posledice zbog ponovnog rasta cena nafte u svetu i inflaciju u zemlji držala pod kontrolom. Cene nafte od juče ponovo rastu posle nove eskalacije sukoba na Bliskom
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