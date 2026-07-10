Novi Sad prestonica 3x3: Pobednik Questa izboriće plasman na najprestižniji FIBA turnir

Kurir pre 44 minuta
Novi Sad prestonica 3x3: Pobednik Questa izboriće plasman na najprestižniji FIBA turnir

Predstojećeg vikenda Novi Sad biće domaćin još jednog turnira u 3x3 basketu u organizaciji Dušana Buluta.

Čuveni Quest odigraće se 11. i 12. jula na sada već legendarnom novosadskom terenu Đačkog igrališta uz učešće 12 izuzetno kvalitetnih domaćih i stranih ekipa, ali i uz bogat zabavno-muzički program. Kuriozitet ovog turnira je podatak da će pobednik izboriti plasman na World tour, najprestižniji FIBA turnir, koji će se održati u glavnom gradu Bahreina - Manami. “Sa velikim ponosom mogu da kažem da nastavljamo sa serijom turnira u Novom Sadu ovog leta. Ambiciozan
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Novi Sad prestonica 3x3: Pobednik Questa izboriće plasman na najprestižniji FIBA turnir

Novi Sad prestonica 3x3: Pobednik Questa izboriće plasman na najprestižniji FIBA turnir

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