Protesti u Budimpešti: Orbanove pristalice protiv smene predsednika Mađarske

Kurir pre 18 minuta
Protesti u Budimpešti: Orbanove pristalice protiv smene predsednika Mađarske

Protivnici mađarske vlade da smeni predsednika zemlje okupili su se danas na protestu koji je stranka Fides bivšeg premijera Viktora Orbana organizovala u Budimpešti.

Protest je privukao nekoliko hiljada ljudi ispred predsedničke kancelarije u palati Šandor, gde su demonstranti govorili u odbranu predsednika Tamaša Suljoka, koga je nova vlada premijera Petera Mađara obećala da će smeniti pomoću ustavnog amandmana. Nakon što je pobedio Orbana na ubedljivim izborima u aprilu, čime je okončano njegovih 16 godina na vlasti, premijer Mađar pokrenuo je akciju demontaže Orbanovog sistema, uklanjanjem brojnih politički imenovanih lica
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