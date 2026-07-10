Protesti u Budimpešti: Orbanove pristalice protiv smene predsednika Mađarske
Kurir pre 18 minuta
Protivnici mađarske vlade da smeni predsednika zemlje okupili su se danas na protestu koji je stranka Fides bivšeg premijera Viktora Orbana organizovala u Budimpešti.
Protest je privukao nekoliko hiljada ljudi ispred predsedničke kancelarije u palati Šandor, gde su demonstranti govorili u odbranu predsednika Tamaša Suljoka, koga je nova vlada premijera Petera Mađara obećala da će smeniti pomoću ustavnog amandmana. Nakon što je pobedio Orbana na ubedljivim izborima u aprilu, čime je okončano njegovih 16 godina na vlasti, premijer Mađar pokrenuo je akciju demontaže Orbanovog sistema, uklanjanjem brojnih politički imenovanih lica