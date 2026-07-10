Selektor Maroka UAHBI: Učinili smo sve što smo mogli

Selektor fudbalske reprezentacije Maroka Mohamed Uahbi izjavio je da je njegova ekipa učinila sve što je mogla da dođe do pobede u utakmici četvrtfinala Svetskog prvenstva protiv selekcije Francuske, kao i da, uprkos porazu u tom duelu, smatra da je njegov tim pokazao da marokanski fudbal ima "svetlu budućnost". "Budućnost će biti svetla ako nastavimo ovako, ali to ne znači da danas nismo želeli pobedu. Naravno da smo želeli da pobedimo. Učinili smo sve što smo