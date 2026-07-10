Vanredna situacija u Rumi zbog afričke kuge: Počela eutanazija više od 11.000 svinja u Hrtkovcima

Na teritoriji opštine Ruma danas je proglašena vanredna situacija nakon što je na velikoj farmi u Hrtkovcima potvrđena afrička kuga svinja.

Odluka je doneta kako bi se omogućilo hitno sprovođenje svih veterinarsko-sanitarnih mera i sprečilo dalje širenje bolesti. Tim povodom oglasio se predsednik Opštine Ruma, koji je poručio da je situacija ozbiljna, ali da nema razloga za paniku, jer afrička kuga svinja nije opasna po zdravlje ljudi. - Danas smo, nažalost, bili prinuđeni da proglasimo vanrednu situaciju na teritoriji opštine Ruma zbog pojave afričke kuge svinja, nakon što je virus potvrđen na velikoj