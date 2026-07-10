Velika vest za meštane Pranjana! Više od 3.000 ljudi dobilo laboratoriju u ambulanti, nema više odlaska u Gornji Milanovac zbog osnovnih analiza

Kurir pre 12 minuta  |  RINA
Velika vest za meštane Pranjana! Više od 3.000 ljudi dobilo laboratoriju u ambulanti, nema više odlaska u Gornji Milanovac…

Meštani Pranjana i okolnih sela od danas mogu da obavljaju osnovne laboratorijske analize u ambulanti u tom mestu, zahvaljujući nabavci hematološkog i elektrolitnog analizatora, saopštio je Kabinet predsednika opštine Gornji Milanovac.

Nova oprema omogućava određivanje kompletne krvne slike, CRP-a i vrednosti natrijuma, kalijuma i hlorida, čime će stanovnicima ovog kraja osnovna dijagnostika biti dostupnija, a rezultati brže dostupni. Predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević rekao je da je oprema nabavljena na inicijativu meštana praњanskog kraja, koji su ukazali na problem odlaska u Gornji Milanovac zbog osnovnih analiza krvi. - Broj pacijenata i kartona u ovom kraju opravdava ovakvu
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Od sada neće morati za svaku sitnicu u Dom zdravlja do grada: Otvorena prva laboratorija u selu Pranjani - velika stvar za…

Od sada neće morati za svaku sitnicu u Dom zdravlja do grada: Otvorena prva laboratorija u selu Pranjani - velika stvar za preko 3.000 meštana (FOTO)

RINA pre 1 dan
Osnovne laboratorijske analize sada dostupne i u ambulanti u Pranjanima

Osnovne laboratorijske analize sada dostupne i u ambulanti u Pranjanima

Morava info pre 9 sati
Preko 3.000 meštana iz Pranjana konačno može da odahne! Otvorena prva laboratorija u selu, ovo je veliki korak.

Preko 3.000 meštana iz Pranjana konačno može da odahne! Otvorena prva laboratorija u selu, ovo je veliki korak.

Telegraf pre 14 sati
Novi asfalt za Donju Vrbavu: Meštani dobili deonicu dugu 910 metara

Novi asfalt za Donju Vrbavu: Meštani dobili deonicu dugu 910 metara

Glas Zapadne Srbije pre 17 sati
Osnovne laboratorijske analize od danas i u Pranjanima

Osnovne laboratorijske analize od danas i u Pranjanima

Glas Zapadne Srbije pre 17 sati
Počinju radovi u Gornjem Milanovcu: Jedna ulica će tri dana biti potpuno zatvorena za saobraćaj, građani pozvani da sklone…

Počinju radovi u Gornjem Milanovcu: Jedna ulica će tri dana biti potpuno zatvorena za saobraćaj, građani pozvani da sklone vozila

Kurir pre 1 dan
Građani Gornjeg Milanovca bez prolaza do kuća: U ovoj ulici saobraćaj potpuno obustavljen

Građani Gornjeg Milanovca bez prolaza do kuća: U ovoj ulici saobraćaj potpuno obustavljen

Telegraf pre 1 dan

Ključne reči

Gornji Milanovacpranjani

Regioni, najnovije vesti »

Velika vest za meštane Pranjana! Više od 3.000 ljudi dobilo laboratoriju u ambulanti, nema više odlaska u Gornji Milanovac…

Velika vest za meštane Pranjana! Više od 3.000 ljudi dobilo laboratoriju u ambulanti, nema više odlaska u Gornji Milanovac zbog osnovnih analiza

Kurir pre 12 minuta
Darko Glišić obišao radove: Put Gajevi-Rujevac kod Sevojna biće završen do petka, meštanima skraćuje put za 15 km

Darko Glišić obišao radove: Put Gajevi-Rujevac kod Sevojna biće završen do petka, meštanima skraćuje put za 15 km

Kurir pre 12 minuta
U nedelju u Kamenici preventivni pregledi

U nedelju u Kamenici preventivni pregledi

Valjevska posla pre 3 sata
Boban Janković predsednik Odobra za sistemska pitanja i upravu SKGO

Boban Janković predsednik Odobra za sistemska pitanja i upravu SKGO

Valjevska posla pre 2 sata
30. Mišćevi dani počinju u ponedeljak

30. Mišćevi dani počinju u ponedeljak

Valjevska posla pre 3 sata