Velika vest za meštane Pranjana! Više od 3.000 ljudi dobilo laboratoriju u ambulanti, nema više odlaska u Gornji Milanovac zbog osnovnih analiza

Meštani Pranjana i okolnih sela od danas mogu da obavljaju osnovne laboratorijske analize u ambulanti u tom mestu, zahvaljujući nabavci hematološkog i elektrolitnog analizatora, saopštio je Kabinet predsednika opštine Gornji Milanovac.

Nova oprema omogućava određivanje kompletne krvne slike, CRP-a i vrednosti natrijuma, kalijuma i hlorida, čime će stanovnicima ovog kraja osnovna dijagnostika biti dostupnija, a rezultati brže dostupni. Predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević rekao je da je oprema nabavljena na inicijativu meštana praњanskog kraja, koji su ukazali na problem odlaska u Gornji Milanovac zbog osnovnih analiza krvi. - Broj pacijenata i kartona u ovom kraju opravdava ovakvu