Prva blokada na Vučićevom portalu: Studenti tvrde da je sistem zabranio prijavu za EXPO 2027

Moj Novi Sad pre 4 sati
Prva blokada na Vučićevom portalu: Studenti tvrde da je sistem zabranio prijavu za EXPO 2027
Studenti u blokadi su se oglasili preko svojih mreža o portalu kosibreti.rs, koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dugo najavljivao, ističući da su pokušali da prijave “koruptivni projekat EXPO 2027”, ali se, prema njihovim rečima, pojavila poruka da je takva prijava zabranjena. – Otvoren je portal kosibreti.rs, putem kojeg građani, navodno, mogu anonimno da prijave korupciju, zloupotrebe i bahatost funkcionera – naveli su studenti. Podsetili su i da je o
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