“Vodovod”: Radovi završeni, normalizacija vodosnabdevanja u večernjim satima

JKP “Vodovod i kanalizacija” Novi Sad obaveštava građane da su radovi na rekonstrukciji cevovoda u cevnoj galeriji stare filter stanice na Pogonu za preradu vode “Štrand” završeni u predviđenom roku i u skladu sa planiranom dinamikom, te je započeto postepeno uspostavljanje redovnog režima vodosnabdevanja.

U skladu sa ranijom najavom, stabilizacija pritiska u vodovodnoj mreži odvija se sukcesivno i očekuje se da će sistem u potpunosti biti normalizovan u večernjim satima, kažu iz “Vodovoda”. Zahvalili su građanima na razumevanju i strpljenju i naglasili da su predmetni radovi od velikog značaja za obezbeđivanje dugoročnog, stabilnog i neometanog funkcionisanja sistema vodosnabdevanja.