Dva mladića (25) poginula nakon prevrtanja kvada: Horor u Batajnici

Dva mladića starosti 25 godina poginula su u prevrtanju kvada u Batajnici, saznaju mediji.

Do nesreće je došlo u naselju Šangaj, kada se kvad iz do sada nepoznatih razloga prevrnuo u kanal. Kako prenose mediji, koji se nalaze na licu mesta, na mestu gde je došlo do nesreće nalazi se veliki broj policije, vatrogasno vozilo, kao i vozilo Hitne pomoći. Na mesto nesreće stigli su i članovi porodice. Uviđaj je u toku, a taj deo naselja je blokiran. BONUS VIDEO: ( Telegraf/MONDO)