Dva mladića (25) poginula nakon prevrtanja kvada: Horor u Batajnici

Mondo pre 15 minuta  |  Mihajlo Sfera
Dva mladića (25) poginula nakon prevrtanja kvada: Horor u Batajnici

Dva mladića starosti 25 godina poginula su u prevrtanju kvada u Batajnici, saznaju mediji.

Do nesreće je došlo u naselju Šangaj, kada se kvad iz do sada nepoznatih razloga prevrnuo u kanal. Kako prenose mediji, koji se nalaze na licu mesta, na mestu gde je došlo do nesreće nalazi se veliki broj policije, vatrogasno vozilo, kao i vozilo Hitne pomoći. Na mesto nesreće stigli su i članovi porodice. Uviđaj je u toku, a taj deo naselja je blokiran. BONUS VIDEO: ( Telegraf/MONDO)
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Dvojica mladića stradala u saobraćajnoj nesreći u Batajnici: Pali sa kvada, pa stradali na licu mesta

Dvojica mladića stradala u saobraćajnoj nesreći u Batajnici: Pali sa kvada, pa stradali na licu mesta

Euronews pre 6 minuta
Dvojica mladića poginula u Batajnici, muškarca udario tramvaj u Resavskoj: Oglasili se iz Hitne pomoći nakon strašne noći, ovo…

Dvojica mladića poginula u Batajnici, muškarca udario tramvaj u Resavskoj: Oglasili se iz Hitne pomoći nakon strašne noći, ovo su prvi detalji

Kurir pre 21 minuta
Hitna pomoć: Dve osobe poginule nakon pada sa kvada u saobraćajnoj nesreći u Batajnici

Hitna pomoć: Dve osobe poginule nakon pada sa kvada u saobraćajnoj nesreći u Batajnici

Newsmax Balkans pre 6 minuta
Hitna pomoć: Dve osobe poginule u saobraćajnoj nesreći u Batajnici

Hitna pomoć: Dve osobe poginule u saobraćajnoj nesreći u Batajnici

B92 pre 21 minuta
Dvojica muškaraca poginula nakon pada sa kvada u Batajnici

Dvojica muškaraca poginula nakon pada sa kvada u Batajnici

Politika pre 6 minuta
Teška noć za Hitnu pomoć u Beogradu! Dvojica mladića pala sa kvada i poginula u Batajnici, u Resavskoj tramvaj pokosio pešaka…

Teška noć za Hitnu pomoć u Beogradu! Dvojica mladića pala sa kvada i poginula u Batajnici, u Resavskoj tramvaj pokosio pešaka

Blic pre 41 minuta
Dve osobe poginule u saobraćajnoj nesreći u Batajnici

Dve osobe poginule u saobraćajnoj nesreći u Batajnici

RTS pre 51 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BatajnicaŠangaj

Hronika, najnovije vesti »

U jednom trenutku su samo prestali da se javljaju! Prijatelji otkrili detalje stravične nesreće u Batajnici u kojoj su…

U jednom trenutku su samo prestali da se javljaju! Prijatelji otkrili detalje stravične nesreće u Batajnici u kojoj su poginula dvojica mladića (video)

Kurir pre 0 minuta
Hitna pomoć: Dve osobe poginule nakon pada sa kvada u saobraćajnoj nesreći u Batajnici

Hitna pomoć: Dve osobe poginule nakon pada sa kvada u saobraćajnoj nesreći u Batajnici

Newsmax Balkans pre 6 minuta
Dvojica mladića stradala u saobraćajnoj nesreći u Batajnici: Pali sa kvada, pa stradali na licu mesta

Dvojica mladića stradala u saobraćajnoj nesreći u Batajnici: Pali sa kvada, pa stradali na licu mesta

Euronews pre 6 minuta
Dva mladića (25) poginula nakon prevrtanja kvada: Horor u Batajnici

Dva mladića (25) poginula nakon prevrtanja kvada: Horor u Batajnici

Mondo pre 15 minuta
Dvojica mladića poginula u Batajnici, muškarca udario tramvaj u Resavskoj: Oglasili se iz Hitne pomoći nakon strašne noći, ovo…

Dvojica mladića poginula u Batajnici, muškarca udario tramvaj u Resavskoj: Oglasili se iz Hitne pomoći nakon strašne noći, ovo su prvi detalji

Kurir pre 21 minuta