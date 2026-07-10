"Grešite, to nije tačno": Đoković odbrusio novinaru na Vimbldonu, nije mogao da veruje šta čuje

Novak Đoković nije uspeo da prođe u finale Vimbldona.

Izgubio je lako od Janika Sinera (6:4, 6:4, 6:4). Svestan je i sam da nije imao mnogo šanse. Uostalom, priznao je to i on kada je došao na konferenciju za medije posle poraza. "Šta je moglo bolje? Ništa, iskreno. Razbio me, ništa nisam mogao da uradim", nasmejao se Novak. Upitan je zatim da li će se i dogodine vratiti da igra na Vimbldonu sa 40 godina. "Voleo bih bar još jednom da igram ovde. Videćemo." Konstatovao je jedan od novinara da je delovalo kao boks meč u