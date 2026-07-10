Mala Cana napala čoveka iz SEMUS-a zbog fotografije sa porodicom: Pevačica napravila haos na komemoraciji

Danas se u MTS dvorani održava komemoracija pevaču Andriji Bajiću, koji je preminuo 7. jula u 89. godini.

Sve je spremno da se njegove kolege i prijatelji oproste od njega. Na bini je postavljen sto na kojem stoji njegova fotografija oko koje su bele ruže, a na video bimu se smenjuju njegove fotografije. Mala Cana kada je ugledala porodičnu fotografiju napala je čoveka iz organizacije SEMUS-a zbog porofične fotografije koja je stajala na bini. Poznato je da je je pevačica, kako je nekoliko puta istakla, u lošim odnosima sa ćerkama i porodicom pokojnog pevača, a samo