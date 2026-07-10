Uhapšen Samir Nasri: Teške optužbe za fudbalera, "provaljen" zbog 200 narudžbina brze hrane

Mondo pre 50 minuta  |  Mladen Šolak
Uhapšen Samir Nasri: Teške optužbe za fudbalera, "provaljen" zbog 200 narudžbina brze hrane
Nekadašnji as Arsenala, Mančester sitija i reprezentacije Francuske, Samir Nasri (39), proveo je deset sati u policijskom pritvoru zbog sumnje na pranje novca u organizovanoj kriminalnoj grupi "Le Parizijen" otkrio je da je Nasri lišen slobode u okviru sudske istrage koja se vodi zbog uvoza narkotika, udruživanja radi vršenja krivičnih dela i pranja novca stečenog trgovinom drogom u okviru organizovane kriminalne grupe. Samir Nasri (39) u četvrtak, 9. jula, proveo
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