Danas prijatno letnje vreme, temperatura do 30 stepeni, za vikend promenljivo oblačno i toplo

Ovog petka očekuje nas prijatno letnje vreme, uz dosta sunca i temperaturu koja će biti oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine.

Na vreme u Srbiji i dalje utiče polje nešto višeg vazdušnog pritiska, pa će atmosfera biti uglavnom stabilna. Tokom dana će se razvijati tek umerena dnevna oblačnost, bez značajnijih padavina. Vreme danas pretežno sunčano u svim krajevima, uz povremeno malu do umerenu oblačnost tokom popodneva. Biće prijatno toplo i uglavnom suvo. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se od 27 do 30 stepeni. U glavnom gradu