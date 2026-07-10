Danas prijatno letnje vreme, temperatura do 30 stepeni, za vikend promenljivo oblačno i toplo

N1 Info pre 1 sat  |  Sara Botić
Danas prijatno letnje vreme, temperatura do 30 stepeni, za vikend promenljivo oblačno i toplo

Ovog petka očekuje nas prijatno letnje vreme, uz dosta sunca i temperaturu koja će biti oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine.

Na vreme u Srbiji i dalje utiče polje nešto višeg vazdušnog pritiska, pa će atmosfera biti uglavnom stabilna. Tokom dana će se razvijati tek umerena dnevna oblačnost, bez značajnijih padavina. Vreme danas pretežno sunčano u svim krajevima, uz povremeno malu do umerenu oblačnost tokom popodneva. Biće prijatno toplo i uglavnom suvo. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se od 27 do 30 stepeni. U glavnom gradu
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