Ivan Radak: Najavljene ekonomske mere signal da smo blizu izbora, MMF nema mehanizam da ih spreči

N1 Info pre 56 minuta  |  N1 Beograd
Ivan Radak: Najavljene ekonomske mere signal da smo blizu izbora, MMF nema mehanizam da ih spreči

Glavni urednik Forbesa Srbija Ivan Radak ocenio je da najavljene jednokratne isplate penzionerima, ali i moguće isplate punoletnim građanima, nisu ekonomska mera koja podstiče rast, već signal da se približavaju izbori.

On je upozorio da bi takva podela novca mogla da poveća inflatorni pritisak, dok MMF, kako kaže, može da je oceni kao lošu, ali nema mehanizam da je zaustavi. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je najavio ekonomske mere, među kojima ključno mesto zauzimaju jednokratna davanja za penzionere. Visina "poklona“, kako ih naziva Vučić, zavisiće od visine penzije, a kretaće se od 35.000 dinara, preko 27.500 dinara, do 20.000 dinara. Ivan Radak ocenjuje da takva
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