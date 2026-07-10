Na današnji dan, 10. jul: Rođeni Nikola Tesla, Marsel Prust, Karl Orf...

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
Na današnji dan, 10. jul: Rođeni Nikola Tesla, Marsel Prust, Karl Orf...
Na današnji dan dogodilo se: 138. Umro je rimski car Hadrijan. Tokom vladavine od 117. izvršio je značajne reforme u Rimskom carstvu i utvrdio granice u Germaniji i Britaniji, gde je podigao bedem (Hadrijanov zid) za zaštitu od upada Škota. Bio je veliki poštovalac grčke kulture i pokrovitelj umetnosti, pisao je stihove, vajao i slikao. 1099. Umro je španski nacionalni junak El Sid, legendarna ličnost španske epske poezije, glavni lik Kornejeve tragedije "Sid" i
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