Novosadska policija zaplenila 58 kilograma marihuane, uhapšen Beograđanin

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova zaplenili su 58,3 kilograma marihuane i uhapsili N.

K. (1997) iz Beograda, zbog sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, navode u saopštenju. „Pregledom kombija kojim je upravljao osumnjičeni, a koji je zaustavljen u Sremskoj Kamenici, inspektori novosadske kriminalističke policije pronašli su u torbama ukupno 52 paketa marihuane“, napominje MUP. MUP MUP MUP Dodaju, da je osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem