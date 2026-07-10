Novosadska policija zaplenila 58 kilograma marihuane, uhapšen Beograđanin

N1 Info pre 36 minuta  |  Lea Apro
Novosadska policija zaplenila 58 kilograma marihuane, uhapšen Beograđanin

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova zaplenili su 58,3 kilograma marihuane i uhapsili N.

K. (1997) iz Beograda, zbog sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, navode u saopštenju. „Pregledom kombija kojim je upravljao osumnjičeni, a koji je zaustavljen u Sremskoj Kamenici, inspektori novosadske kriminalističke policije pronašli su u torbama ukupno 52 paketa marihuane“, napominje MUP. MUP MUP MUP Dodaju, da je osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem
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