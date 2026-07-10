Od naizmenične struje do održivosti: Srbija obeležava Dan nauke i 170. rođendan Nikole Tesle

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
Od naizmenične struje do održivosti: Srbija obeležava Dan nauke i 170. rođendan Nikole Tesle

U Srbiji se danas, 10. jula, obeležava Dan nauke u čast rođenja Nikole Tesle, jednog od najvećih svetskih pronalazača i naučnika.

Tim povodom biće organizovani događaji posvećeni promociji nauke i inovacija, među kojima su izložbe, paneli i prezentacije domaćih pronalazača, dok će posetioci tradicionalno moći besplatno da obiđu Muzej Nikole Tesle u Beogradu. Dan nauke u Srbiji prvi put obeležen je 10. jula 2011. godine na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije, u čast rođenja srpsko-američkog naučnika i pronalazača Nikole Tesle. Manifestaciju je pokrenuo Centar za promociju nauke, republička
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