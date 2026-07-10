Podatak koji bi mnoge zabrinuo, ali je Vučića usrećio: Za samo sat vremena 23 prijave za korupciju na novom portalu

N1 Info pre 1 sat  |  Maja Nikolić
Podatak koji bi mnoge zabrinuo, ali je Vučića usrećio: Za samo sat vremena 23 prijave za korupciju na novom portalu

Jutros u 10 sati počeo je da radi portal "Ko si, bre, ti?", preko kog će građani potpuno anonimno moći da prijavljuju bahate funkcionere, korupciju i zloupotrebe svake vrste.

Predsednik Srbije koji je rad ovog portala i najavio, obećao je da će svaku prijavu lično da pogleda i da će na skoro svaku on i njegov tim odgovoriti. Sistemsko rešavanje problema korupcije ili još jedna populistička mera? Samo u prvih sat vremena otkad je proradio portal " Ko si, bre, ti?" stigle su 23 prijave i to sve u vezi sa korupcijom. Podatak koji bi mnoge zabrinuo, jer ukazuje na visok nivo korupcije u zemlji, predsednika države je zapravo usrećio. "Veoma
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