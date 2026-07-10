Ruski zvaničnici: Ukrajinski napadi dronovima, pogođena rafinerija na jugozapadu zemlje

U rafineriji nafte Iljski na jugozapadu Rusije izbio je požar nakon napada dronovima, a vlasti su evakuisale područje pogođeno napadom, saopštili su jutros zvaničnici.

Prema preliminarnim informacijama, u rafineriji u Krasnodarskoj oblasti niko nije povređen, prenosi agencija Rojters. Požari su izbili i u Rostovskoj oblasti, u dva skladišta goriva, kao i u luci Taganrog, saopštilo je na Telegramu lokalni guverner Jurij Sljusar. Gradonačelnica Taganroga Svetlana Kambulova saopštila je da su nadležni evakuisali ljude iz njihovih kuća u pogođenim područjima, te da je oštećena kuća i zapalio se krov upravne zgrade. Rusko