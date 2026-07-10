Skupština nastavila raspravu o 18 tačaka, glasanje moguće već danas

N1 Info pre 33 minuta  |  N1 Beograd Nenad Nešić
Skupština nastavila raspravu o 18 tačaka, glasanje moguće već danas

U Narodnoj skupštini nastavljena je rasprava po 18 tačaka vanredne sednice koja između ostalog raspravlja i o Zakonu o oružju i municiji, tumačenju Zakona o REM-u, vezanom za članove koji su podneli ostavke, kao i Zakona koji se tiče finansiranje političkih aktivnosti, deo iz tzv.

Petrašinovićevih zakona. Vanredno zasedanje počelo je u ponedeljak 6. jula, a reporter N1 javlja da bi možda danas moglo da bude glasanje po ovim tačkama. Ostalo je još 13 tačaka o kojima treba da se raspravlja, što je negde oko 100 amadmana. Za reč se uglavnom javljaju poslanici opozicije, a u fokusu su dve tačke 8 i 12, a koje se tiču finansiranja političkih aktivnosti, a predsednica parlamenta govorila je da se zapravo sve to menja kako bi se implementirale još
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