Usvojen Zakon o roditeljima-negovateljima i negovateljima

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su Zakon o roditeljima-negovateljima i negovateljima kojim se uvodi pravo na status roditelja negovatelja i negovatelja, kao i mesečna novčana naknada od 65.000 dinara, uz uplatu doprinosa za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje, prenosi RTS.

Za zakon, koji je podnela Vlada, glasalo je 140 poslanika, a uzdržano je bilo 14, piše RTS. Cilj novih rešenja je unapređenje materijalnog i socijalnog položaja porodica koje zbog brige o svojim najbližima nisu u mogućnosti da ostvare redovno zaposlenje. Iznos od 65.000 dinara za roditelje negovatelje, kako je u raspravi istakla ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, neće biti fiksni nego će biti usklađivan