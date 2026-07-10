Drama na letu iz Soluna: Državljanin Srbije umalo ispao kroz prozor aviona

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Avion kompanije „Rajaner“ prinudno je sleteo nakon dekompresije kabine, a povređeni putnik iz Srbije je hospitalizovan i van životne opasnosti.

Tokom leta kompanije „Rajaner“ iz Soluna za Memingen pukao je prozor aviona, što je dovelo do dekompresije kabine. Državljanin Srbije (61), koji je sedeo pored prozora, delimično je povučen kroz otvor, ali su ga supruga i drugi putnici spasili od ispadanja. N1 Info Nova Danas BBC News

Avio-kompanija je potvrdila da se avion bezbedno vratio u Solun. Povređeni srpski državljanin je hospitalizovan sa opekotinama od trenja i posekotinama, ali nije životno ugrožen. Insajder Radio 021 RTS