Pojačan saobraćaj za vikend: Na Gradini i Batrovcima čekanja, AMSS apeluje na oprez

Naslovi.ai pre 31 minuta
Pojačan saobraćaj za vikend: Na Gradini i Batrovcima čekanja, AMSS apeluje na oprez

Auto-moto savez Srbije upozorava na gužve zbog turističke sezone i savetuje vozače da na put kreću odmorni, dok se na graničnim prelazima beleže prva zadržavanja.

AMSS upozorava na pojačan saobraćaj tokom vikenda zbog turističke sezone. Vozačima se savetuje oprez i odmor, jer letnje temperature oko 30 stepeni i duga putovanja brzo dovode do umora. Beta Insajder NIN Danas

Na izlazu iz zemlje putnički automobili čekaju sat vremena na Gradini i pola sata na Preševu. Kamioni na Batrovcima čekaju tri sata, dok na naplatnim rampama nema zadržavanja. N1 Info Radio 021 Dnevnik Telegraf

Zbog radova na rekonstrukciji nadvožnjaka izmenjen je saobraćaj kod petlje Pećinci, a oprez se savetuje i na auto-putu E-75. Ozon RINA

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