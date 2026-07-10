Objavljene nove cene goriva: Benzin i dizel poskupeli za dinar

Nedeljnik pre 2 sata
Objavljene nove cene goriva: Benzin i dizel poskupeli za dinar

Benzin i dizel na pumpama u Srbiji od danas u 15.00 sati do 17. jula u isto vreme biće skuplji za po jedan dinar po litru.

Dizel će koštati 220 dinara po litru, a benzin 196 dinara. Cena dizela za poljoprivrednike ostala je nepromenjena, litar košta 184 dinara. Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte kojom se propisuje način utvrđivanja najviših maloprodajnih cena za evrodizel i benzin evropremijum BMB 95, produžena je do sredine avgusta.
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Poskupelo gorivo: Evo koliko od danas koštaju dizel i benzin

Poskupelo gorivo: Evo koliko od danas koštaju dizel i benzin

Ozon pre 1 sat
Objavljene nove cene goriva, poskupeli i benzin i dizel

Objavljene nove cene goriva, poskupeli i benzin i dizel

Glas Zaječara pre 1 sat
Cene goriva u Srbiji: Benzin i dizel skuplji za po jedan dinar po litru

Cene goriva u Srbiji: Benzin i dizel skuplji za po jedan dinar po litru

Serbian News Media pre 2 sata
Vlasnici benzinskih pumpi: Nemamo mogućnost da prodajemo dizel poljoprivrednicima po 184 dinara

Vlasnici benzinskih pumpi: Nemamo mogućnost da prodajemo dizel poljoprivrednicima po 184 dinara

Jugmedia pre 3 sata
Gorivo opet poskupelo: Pogledajte nove cene benzina i dizela

Gorivo opet poskupelo: Pogledajte nove cene benzina i dizela

Nova pre 3 sata
Gorivo i ovog petka skuplje: Evo koliko od danas koštaju benzin i dizel na pumpama u Srbiji NOVE cene goriva

Gorivo i ovog petka skuplje: Evo koliko od danas koštaju benzin i dizel na pumpama u Srbiji NOVE cene goriva

Volim Zrenjanin pre 3 sata
Poskupeli i dizel i benzin

Poskupeli i dizel i benzin

Morava info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

nove cene gorivanafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Bankrotirala poznata avio-kompanija - dugovi je doveli do kraha

Bankrotirala poznata avio-kompanija - dugovi je doveli do kraha

Kamatica pre 12 minuta
Udruženja banaka: U junu najveći rast potrošačkih kredita

Udruženja banaka: U junu najveći rast potrošačkih kredita

N1 Info pre 7 minuta
Javni dug za mesec dana porastao za dve milijarde evra – kome sve duguje država?

Javni dug za mesec dana porastao za dve milijarde evra – kome sve duguje država?

Biznis.rs pre 28 minuta
Benzin i dizel od danas skuplji za jedan dinar

Benzin i dizel od danas skuplji za jedan dinar

RTV Novi Pazar pre 17 minuta
IT kompanija prošlog meseca delila otkaze u Srbiji, sada opet zapošljava

IT kompanija prošlog meseca delila otkaze u Srbiji, sada opet zapošljava

Biznis.rs pre 22 minuta