Dvojica mladića poginula u naselju Šangaj u Batajnici nakon pada sa kvada

Mladići stari 24 i 25 godina poginula su u četvrtak oko 22 časa u naselju Šangaj u Batajnici, nezvanično saznaje portal Newsmax Balkans.

Prema prvim informacijama, u naselju Šangaj pronađen je kvad u kanalu, a nedaleko od vozila zatečena su tela dvojice mladića. U drugoj nesreći, koja se dogodila u Resavskoj ulici u Beogradu, kod broja 8, oko 22.42 časa tramvaj je udario muškarca starog 53 godine koji je tom prilikom zadobio teške telesne povrede i potom prevezen u Urgentni centar, preneo je Tanjug. Služba Hitna pomoći navela je da je tokom noći imala 113 intervencija, od čega 28 na javnom mestu.