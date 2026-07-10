Francuska prvi polufinalista Mundijala posle pobede nad Marokom

Fudbaleri Francuske prvi su polufinalisti Svetskog prvenstva pošto su pobedili Maroko rezultatom 2:0, istim rezultatom kao u polufinalu Mundijala u Kataru pre četiri godine.

Francuska je mogla da povede u prvom poluvremenu, ali je u 28. minutu Kilijan Mbape loše izveo penal, golman Maroka Bunu mu je odbranio udarac sa bele tačke. Mbape se za neiskorišćeni penal iskupio u 60. minutu kad je postigao prelep gol za ivice šesnaesterca. Bio je to osmi gol Mbapea na tekućem Mundijalu, a ukupno 20. na planetarnim šampionatima. Usman Dembele je golom u 66. minutu, sa ivice šesnaesterca, postavio konačan rezultat. Francuska će u polufinalu, u